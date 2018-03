Ravenstein. (pol/van) Nach einem veröffentlichten Zeugenaufruf hat sich das gesuchte Gullideckel-Duo gestellt, wie die Polizei mitteilt. Die beiden 19-Jährigen hatten am Sonntag, 4. Januar, nach einer Faschingsveranstaltung im Ortsteil Ballenberg auf dem Heimweg in alkoholisiertem Zustand drei Kanaldeckel aus ihrer Fassung gehoben und weggeworfen. Eine 54-Jährige war daraufhin mit ihrem Fahrzeug über eine Abdeckung in der Georg-Metzler-Straße gefahren, wobei der Wagen nach Angaben der Beamten erheblich beschädigt wurde.

Das Duo muss nun mit einer Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr rechnen.