Buchen. (pol/rl) Glück im Unglück hatte eine 25-Jährige bei einem Unfall am Montag. Die Opel Corsa-Fahrerin war auf der Thingstraße von Götzingen in Richtung Eberstadt unterwegs, als ein Wildtier die Straße überquerte. Die Frau bremste stark, wodurch der Wagen nach links in den Grünstreifen geriet. Hier übersteuerte die 25-Jährige das Auto, schleuderte nach rechts von der Fahrbahn ab, sich überschlug und blieb auf einem angrenzenden Acker liegen.

Glücklicherweise bliebt die 25-Jährige unverletzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.