Osterburken. (pol/kau) Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto inklusive Anhänger hat sich ein Motorradfahrer am Donnerstagnachmittag schwer verletzt. Laut Polizeibericht wollte der 31-jährige Fahrer des VW Sharan von einem Feldweg nach links in Richtung Osterburken abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des, in Richtung Autobahn fahrenden, Bikers.

Der 50-Jährige prallte in den Anhänger, wurde über diesen geschleudert und blieb schwer verletzt am Fahrbahnrand liegen. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in eine Klinik. Die Freiwillige Feuerwehr Osterburken kümmerte sich um eine entstandene Ölspur.

An den Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße bis circa 20 Uhr gesperrt.