Mudau. (pol/van) Schwere Verletzungen zog sich eine 32-jährige Motorradfahrerin am Sonntagmorgen bei einem Sturz mit ihrer Suzuki zu. Wie die Polizei berichtet, fuhr die Bikerin auf der Landesstraße zwischen Kailbach und Ernsttal. Etwa 150 Meter vor Ernsttal geriet sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte mit ihrem Krad. Hierbei zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der am Motorrad entstanden Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.