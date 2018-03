Walldürn. (pol/run) Zu einem ungewöhnlichen Unfall kam es am Donnerstag gegen 8 Uhr in Walldürn. Ein 61-jähriger Opel-Fahrer war laut Polizei beim Linksabbiegen von der Hildebrandstraße in die Wilhelmstraße mit einem links neben ihm fahrenden VW zusammengestoßen.

Der 76-jährige Polo-Fahrer ging wohl davon aus, dass der Opel-Kleintransporter anhält und wollte deshalb vorbeifahren. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.