Miltenberg. (pol) Spielende Kinder haben am Mittwochabend im Schwimmbad eine 44-Jährige schwer am Auge verletzt. Nach Angaben der Polizei traf ein Rugby-Ball die Frau so fest im Gesicht, so dass sie danach nichts mehr sehen konnte. Ein Arzt stellte daraufhin eine zerrissene Hornhaut fest. Die etwa zwölf bis 13 Jahre alten Kinder hatten sich in der Zwischenzeit aus dem Staub gemacht.