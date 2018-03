Hardheim/Walldürn. (pol) Gefälschte 50-Euro-Geldscheine sind am Dienstagmorgen in gleich mehreren Geschäften in Hardheim und Walldürn in Umlauf gebracht worden. Die Polizei geht davon aus, dass mehrere unbekannte Personen unterwegs waren, um die Falsifikate gegen Bargeld einzutauschen. In Hardheim erkannte ein Angestellter die gefälschte Banknote. Der Verdächtige flüchtete daraufhin aus dem Laden. Der Mann wird als 1,60 bis 1,65 Meter groß und schlank beschrieben. Er machte einen gepflegten Eindruck, hatte einen dunklen Teint und trug dunkle, leicht wellige Haare sowie einen Vollbart. Der etwa 30-Jährige sprach kaum deutsch und war mit einem Blouson, der auffällige Streifen hatte, und einer Jeans bekleidet.

In der Innenstadt Walldürns waren zwei Männer in Einzelhandelsgeschäften unterwegs und übergaben insgesamt vier Scheine, um Waren zu bezahlen. Die Männer sollen ebenfalls dunkle Haare, einen dunklen Teint und Vollbärte haben und zwischen 25 und 30 Jahre alt sein. Beide trugen dunkle Kleidung und werden ebenfalls als gepflegt beschrieben. Einer der beiden war ungefähr 175 Zentimeter groß. Das Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweise an die Polizeiposten Walldürn unter der Rufnummer 06282/926610 und Hardheim unter der Rufnummer 06283/50540.