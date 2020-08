Hardheim. (pol/kaf) Ein unbekannter Audifahrer hat am Mittwochabend an einer Tankstelle für über 50 Euro getankt und ist dann davon gefahren, ohne zu bezahlen. Wie die Polizei mitteilt, lautet das Kennzeichen des Tankbetrügers BCH-BY 73. Es gehört jedoch eigentlich nicht zu dem Audi, sondern zu einem VW Golf. Wo sich der Halter des Golfs derzeit aufhält, ist unbekannt. Die Polizei in Hardheim bittet daher Personen, die Hinweise zu einem dunklen Audi, mit dem genannten Kennzeichen, oder einem grauen VW Golf, ebenfalls mit dem Kennzeichen, geben können, sich beim Polizeiposten in Hardheim, Telefon 06282 50540, zu melden. Ob es sich bei dem Tankbetrüger auch um den Kennzeichen-Inhaber handelt, konnte bislang noch nicht abschließend geklärt werden.