Hardheim. (pol/van) Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Samstagnachmittag kurz vor Bretzingen ereignete. Das berichtet die Polizei.

Der 42-jährige Fahrer eines Toyota befuhr die Kreisstraße von Pülfringen kommend in Richtung Hardheim-Bretzingen. An der Einmündung in die Landesstraße nahm er dann nach Angaben der Beamten einem von Erfeld kommenden 55-jährigen Opel-Fahrer die Vorfahrt.

Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Opel-Fahrer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.