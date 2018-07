Großrinderfeld. (dpa/lsw) Ein Autofahrer ist im Main-Tauber-Kreis mit einem Müllwagen zusammengestoßen und lebensgefährlich verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war der Mann am Freitag bei Großrinderfeld abrupt auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit dem Müllwagen kollidiert. Der Autofahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Hubschrauber flog ihn in eine Klinik.

Seine Identität war zunächst unklar - ebenso wie die Ursache für den Unfall. Der Wagen wurde einem Sprecher zufolge sichergestellt, um auch einen möglichen technischen Defekt zu prüfen. Der Müllwagen-Fahrer verletzte sich leicht.