Buchen/Walldürn. (pol/van) Mehr als 35.000 Euro Sachschaden sind die Folge dreier Unfälle, die sich am Mittwoch ereignet haben. Das berichtet die Polizei.

Gegen 8 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit einem Skoda die Weiherstraße in Gottersdorf in Richtung Landstraße. Offenbar von der Sonne geblendet, kam der Autofahrer auf die Gegenfahrbahn und fuhr dort gegen den Anhänger eines Traktors, dessen Fahrer gerade in die entgegengesetzte Richtung unterwegs war. Während sich der Schaden an dem landwirtschaftlichen Gerät in Grenzen hielt, entstand an dem Skoda ein Schaden von mehr als 10.000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Teuer wurde auch ein Auffahrunfall, der sich gegen 11.40 Uhr an der Auffahrt Buchen Ost zur Bundesstraße 27 ereignete. Eine 73-jährige VW-Fahrerin wollte in Richtung Mosbach auf die B 27 auffahren und übersah hierbei offenbar den von rechts heran fahrenden BMW einer 28-Jährigen. Der Schaden an den beteiligten Autos wird von der Polizei auf über 12.000 Euro geschätzt.

Um 17 Uhr wollte eine 18-Jährige mit ihrem Audi von der Liegnitzer Straße in Buchen quer über die Stettiner Straße fahren. Dabei sah sie wohl den von rechts kommenden Opel eines 26-Jährigen zu spät und es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Die Höhe des Sachschadens in diesem Fall liegt nach Angaben der Beamten bei 13.000 Euro.