Buchen. (pol/mare) Ein folgenreicher Auffahrunfall ereignete sich am Montag gegen 7.30 Uhr in der Straße "Am Ring" in Buchen. Das berichtet die Polizei.

Eine 30-jährige BMW-Fahrerin wollte mit ihrem Fahrzeug nach links in die Straße "Am langen Graben" abbiegen. Ein in die gleiche Richtung fahrender Ford-Fahrer erkannte das Vorhaben der Frau zu spät und fuhr auf den BMW auf.

Dadurch wurden die BMW-Fahrerin sowie der 18-jährige Unfallverursacher leicht verletzt. Ein im BMW mitfahrender dreijähriger Junge blieb unversehrt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 18.500 Euro.