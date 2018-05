Buchen. (pol/fjm) Zwei Tage nacheinander, in der Nacht auf Mittwoch und am Mittwochabend, sind in der Buchener Innenstadt Blumenkübel und weitere Gegenstände beschädigt worden.

Nach einem Zeugenhinweis nahm die Polizei laut eigenen Angaben am Mittwochabend einen 36-Jährigen fest. Er soll bei den Beschädigungen beobachtet worden sein und wurde durch den Zeugen festgehalten. Möglicherweise ist er auch für die Taten am Vortag verantwortlich.

Das Polizeirevier Buchen sucht nun Zeugen, die Zerstörungen in der Buchener Innenstadt, im Bereich der Wimpinastraße und des Marktplatzes beobachtet haben und die verantwortliche Person beschreiben können. Zeugen melden sich unter Tel. 06281/9040.