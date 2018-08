Buchen. (pol/mare) Ohne ihren VW-Transporter ausreichend gegen Wegrollen zu sichern, verließ eine 20-jährige Zustellerin am Mittwochnachmittag ihr Fahrzeug in der Straße Am Steinweg in Buchen. Die Folge: DAs Auto machte sich selbstständig, wie die Polizei mitteilt.

In Höhe des Friedhofs setzte sich der Wagen rückwärts in Bewegung und rollte zunächst gegen eine Straßenlaterne. Diese fiel dadurch auf die Straße.

Anschließend prallte der VW gegen einen Stromkasten, der ebenfalls beschädigt wurde. Am Stromkasten und der Laterne entstand Sachschaden in Höhe von rund 7500 Euro. Der Schaden am Zustellerfahrzeug beläuft sich auf ungefähr 1000 Euro.