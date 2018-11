Buchen. (pol/van) Am Sonntagabend gegen 21.45 Uhr wurde ein Mann, der sich nach Angaben der Polizei offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier in Buchen gebracht.

Dort randalierte er, nachdem er sich kurz beruhigt hatte, weiter und beschädigte Einrichtungsgegenstände und Inventar. Nach der Untersuchung durch einen Bereitschaftsarzt sollte er in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen werden. Trotz anfänglicher Einwilligung wurde er plötzlich wieder aggressiv und wehrte sich massiv gegen den Transport.

Die eingesetzten Beamten wurden nicht verletzt. Der Transport konnte schließlich durchgeführt werden.