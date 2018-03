Buchen. (pol/mare) Leichte Verletzungen hat sich ein elfjähriges Mädchen bei einem Unfall am Dienstag gegen 15.30 Uhr in der Carl-Benz-Straße in Buchen zugezogen. Das teilt die Polizei mit.

Das Mädchen war im Renault ihrer Mutter unterwegs, als es in einer Kurve zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Nissan kam. Der 46-jährige war vermutlich zu weit links gefahren und deshalb auf die Gegenfahrbahn geraten.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Das Kind wurde von seiner Mutter zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.