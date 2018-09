Buchen. (pol/van) Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es in der Nacht auf Samstag in Buchen. Wie die Beamten berichten, soll ein aufmerksamer Zeuge eine brennende Lagerhütte auf einem Gartengrundstück in der Straße "Am Ring" gemeldet haben.

Die freiwillige Feuerwehr Buchen löschte den Brand mit 25 Einsatzkräften und fünf Löschfahrzeugen. Ein Bauwagen, der sich neben der Lagerhütte befand, brannte komplett nieder. Bisher ist unbekannt, wie es zu dem Brand kam.