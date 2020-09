Buchen. (pol/lyd) An zwei unterschiedlichen Zeitpunkten in den vergangenen Tagen zerkratzte eine unbekannte Person ein und denselben Toyota in Buchen. Wie die Polizei mitteilt, war der schwarze Wagen beide Male in der Friedrich-List-Straße geparkt.

Das erste Mal schlug der Unbekannte in der Zeit zwischen vergangenem Donnerstag, 17.

September gegen 17 Uhr, und 11 Uhr des Folgetages zu und beschädigte mit einem spitzen Gegenstand, die hintere linke Tür des Wagens. Zum nächsten Vorfall kam es am Montag zwischen 10 und 16 Uhr. In diesem Zeitraum fiel der linke hintere Kotflügel dem Kratzwerkzeug des Unbekannten zum Opfer.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher haben, werden gebeten, diese dem Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281/9040 zu melden.