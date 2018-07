Die Alla Hopp-Anlage in Buchen. Foto: Alle Hopp

Buchen. (pol/mare) Ein feucht-fröhlicher Besuch der "Alla Hopp"-Anlage in Buchen endete für einen 44-Jährigen am Dienstagnachmittag in einer Gewahrsamszelle der Polizei. Wie die Polizei mitteilt, meldete eine Frau den Beamten, dass sich ein offensichtlich stark betrunkener Mann auf der Anlage befände und bat sie, nach dem Rechten zu sehen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie den 44-Jährigen betrunken und Bier trinkend vor.

Der renitente Mann beleidigte die Ordnungshüter und wollte einem Platzverweis nicht nachkommen. Als er zum Streifenwagen gebracht werden sollte, war er damit nicht einverstanden und wehrte sich zusehends.

Das hatte zur Folge, dass ihm die Polizisten Handschließen anlegten. Letztendlich wurde der Betrunkene in eine Gewahrsamszelle gebracht, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte.