Walldürn. (pol/gun) Der bislang unbekannte Fahrer eines Audi Q2 hat am Sonntagmittag einen Unfall verursacht. Wie die Polizei schreibt, war der Mann gegen 12.10 Uhr auf der B 47 zwischen Walldürn und Rippberg unterwegs, als sein Wagen in seiner S-Kurve an einem Bahnübergang ins Schleudern kam.

Der SUV kollidierte mit dem Sattelauflieger eines entgegenkommenden Lastwagens. Trotz des erheblichen Schadens an der linken Fahrzeugseite fuhr der schwarze Audi in Richtung Rippberg davon. Am Steuer soll ein junger Mann gesessen haben.

Am Sattelzug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter Telefon 06281/9040 entgegen.