Osterburken. (RNZ) Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Jugendlichen im Alter von 15 und 17 Jahren ist es am Samstag gegen 9.30 Uhr auf dem Bahnhof in Osterburken gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge waren die drei Personen bereits in einem Zug aus Richtung Würzburg in verbale Streitigkeiten geraten, da ein 15-Jähriger die Freundin des 17-Jährigen offenbar belästigt hatte.

Beim Eintreffen der hinzugerufenen Kräfte von Bundes- und Landespolizei befanden sich alle Beteiligten vor Ort. Nach jetzigem Kenntnisstand erlitten die Jugendlichen bei ihrer Auseinandersetzung leichte Verletzungen im Gesicht. Eine ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Das Bundespolizeirevier Heilbronn hat die Ermittlungen zum Sachverhalt übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Telefonnummer (0 1 1) 8 8 6 0 zu melden.