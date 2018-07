Bad Mergentheim. (pol) Kein schönes Ende nahm der Geburtstag eines 28-Jährigen am Sonntagvormittag in Bad Mergentheim. Das berichtet die Polizei.

Der Mann war einer Streifenwagenbesatzung gegen 10.45 Uhr bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle aufgefallen. Das Geburtstagskind wurde verdächtigt, vor Antritt der Fahrt mit dem Auto eines Bekannten Drogen konsumiert zu haben.

Statt sich einem Alkoholvortest oder eines Drogenvortests zu unterziehen, verweigerte der 28-Jährige alle polizeilichen Maßnahmen und zeigte sich laut Polizei aggressiv und uneinsichtig.

Daher brachten die Polizeibeamten den Mann zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus. Während der Fahrt dorthin beschimpfte, bedrohte und beleidigte der 28-Jährige die Beamten. Im Krankenhaus kündigte der Mann an, sich gegen die Blutentnahme zu wehren. Dann änderte er seine Meinung mit dem Hinweis, dass seine Fahrerlaubnis sowieso entzogen werde, weil er schon wisse, "was bei der Untersuchung herauskommt".

Der Mann darf nun mit einem verspäteten Geburtstagsgeschenk rechnen: Ihn erwartet eine Anzeige.