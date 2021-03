Osterburken. (pol/rl) Trotz Gegenverkehrs setzte ein 34-jähriger Autofahrer am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße B292 bei Adelsheim zum Überholen eines Kleinlasters an. Der Ford-Fahrer war vom Eckenbergtunnel kommend in Richtung Gewerbegebiet RIO unterwegs und wollte den Renault-Transporter eines 57-Jährigen überholen.

Das Überholmanöver schlug jedoch fehl, da in diesem Moment eine 56-jährige Lastwagenfahrerin in die Gegenrichtung unterwegs war. Obwohl beide Lastwagen möglichst weit nach rechts fuhren, kollidierte der Autofahrer mit beiden Fahrzeugen.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An den Fahrzeugen entstand rund 5000 Euro Sachschaden.

Gesucht werden nicht nur Unfallzeugen, sondern auch Personen, die Hinweise auf einen VW Golf geben können, der unmittelbar vor dem Ford ebenfalls überholte und die Lastwagen-Fahrerin zum Ausweichen zwang. Hinweise gehen an das Buchener Polizeirevier unter der Telefonnummer 06281/9040.