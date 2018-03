Wertheim. (pol/gun) Gleich zweimal stoppte die Polizei am Sonntag im Raum Wertheim Betrunkene am Steuer. Am frühen Morgen war es ein 21-Jähriger, der auf der Landstraße zwischen Urphar und Wertheim einem Zeugen auffiel: Der Mann hatte mitten auf der Straße angehalten, urinierte auf die Fahrbahn und wankte danach zurück in sein Fahrzeug.

Laut Polizeibericht holte eine Streife den Wagen auf Höhe der Schleuse Mondfeld ein. Starke Stimmungsschwankungen, Schnapsgeruch und gerötete Augen wiesen beim Fahrer auf Alkoholkonsum hin. Eine Blutprobe im Krankenhaus bestätigte die Vermutung. Der 21-Jährige muss mit einer Anzeige rechnen.

Am Nachmittag fuhr ein 43-Jähriger mit seinem Roller auf der Bestenheider Landstraße in Richtung Wertheim. Dabei geriet er offenbar zeitweise auf die Gegenfahrbahn. Die von einer Zeugin alarmierte Polizei hielt den Fahrer an, der deutlich nach Alkohol roch. Der Bluttest ergab bei ihm einen Wert von 1,7 Promille, sodass auf den Mann ebenfalls ein Verfahren zukommt.