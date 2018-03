Walldürn. (pol/gun) Ein 24-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag betrunken mit seinem Mercedes Sprinter verunglückt. Der junge Mann fuhr laut Polizeibericht gegen 0.40 Uhr auf der B47 von Walldürn in Richtung Schneeberg, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Der Transporter kam am angrenzenden Hang in Schieflage, kippte auf die linke Seite und schleuderte quer über die Fahrbahn. Er rutschte am linken Straßenrand ein Stück die Böschung hinunter und blieb dort liegen. Der Fahrer konnte sich selbst aus der Fahrerkabine befreien, während Zeugen Rettungskräfte alarmierten.

Der Polizei fiel bei der Unfallaufnahme der starke Alkoholgeruch des 24-Jährigen auf. Ein Test zeigte einen Wert von etwa zwei Promille an. Außerdem konnte der Mann keinen Führerschein vorzeigen und muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen. Zunächst wurde er aber zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.