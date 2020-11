Adelsheim-Sennfeld. (pol/mare) Ein Unbekannter hat mit seinem Auto am Freitag gegen 1.30 Uhr den Sportplatz in der Burgstallstraße in Sennfeld erheblich verwüstet. Das berichtet die Polizei.

Der Autofahrer war mit seinem Auto auf den Trainingsplatz gefahren und hatte dort Driftübungen gemacht. Der Rasen wurde hierdurch erheblich beschädigt, es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Die Polizei Buchen bittet nun Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 06281/9040 zu melden.