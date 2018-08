Adelsheim. (pol/rl) Zu einem Kabelbrand an einem Auto in der Straße "Krückerle" kam es am Dienstagabend. Kurz vor 18.30 Uhr rückten die Feuerwehren Adelsheim und Sennfeld mit insgesamt 30 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung aus. Vor Ort konnten sie das Feuer löschen.

Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Schadens ist momentan nicht bekannt.