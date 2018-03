Adelsheim. (pol/gun) Ein 28-Jähriger hat am Dienstagmorgen in Adelsheim betrunken einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, überfuhr der Mann gegen 7.45 Uhr eine rote Ampel auf der Oberen Austraße und erfasste dabei mit seinem BMW eine 12-Jährige, die gerade die Straße überquerte. Das Mädchen wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht.

Ein Alkoholvortest ergab, dass der Autofahrer über 1,9 Promille Alkohol im Blut hatte, außerdem verlief ein Drogenvortest erfolgreich. Er musste noch vor Ort seinen Führerschein abgeben und begleitete die Beamten zur Blutentnahme auf das Polizeirevier. Es drohen Fahrerlaubnisentzug und eine Strafanzeige, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung.