A81 bei Widdern. (pol/rl) Zu einem Unfall an einer Baustelle zwischen Möckmühl und Osterburken kam es am Montagmorgen. In einer dort eingerichteten Tagesbaustelle war Tempo 80 vorgeschrieben und nur die rechte Fahrspur offen, die danach auf die linke Fahrspur überleitete.

Die Überleitung übersah laut Polizeibericht ein Sattelzugfahrer, der geradeaus auf einen Anhänger mit Lichtzeichen zufuhr, auf dem ein leuchtender Pfeil angebracht war, der die Überleitung nach links anzeigte.

Kurz vor dem Aufprall bemerkte der Fahrer den Anhänger und das Signal und machte ein Vollbremsung. Zu spät. Der Sattelzug prallt auf Anhänger, der samt davor gespanntem Lastwagen zehn Meter nach vorne geschoben wurde.

Ein Arbeiter, der im Baustellen-Lastwagen saß, wurde dabei leicht verletzt.

An der Sattelzugmaschine entstand circa 30.000 Euro Sachschaden, am Auflieger des Fahrzeugs weitere 10.000 Euro. Der Schaden am Baustellenanhänger wird auf 5000 Euro geschätzt.