Großrinderfeld. (pol/van) Der plötzliche Starkregen am Donnerstagmittag wurde mehreren Autofahrern auf der A81 zum Verhängnis, wie die Polizei mitteilt.

Zwischen der Autobahnausfahrt Tauberbischofsheim und der Bayerischen Landesgrenze kam es im Zeitraum von 13.15 bis 13.30 Uhr gleich zu vier Unfällen.

Ein 69-Jähriger war gerade mit seinem Mercedes-Benz in Richtung Würzburg unterwegs, als er aufgrund der Wassermassen bremste. Sein Pkw geriet ins Schleudern und krachte in die Leitplanke. Das Hindernis wies das Fahrzeug ab, welches danach in den Grünstreifen schleuderte. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von circa 8000 Euro. Die Leitplanke war in Höhe von 500 Euro beschädigt.

Wenige Minuten später geriet ein 68-Jähriger mit seinem BMW zuerst nach links und dann nach rechts in die Leitplanken. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Der Schaden an den Leitplanken ist mit 2000 Euro zu beziffern.

In Richtung Heilbronn war ein 27-Jähriger gegen 13.30 Uhr mit seinem Audi A3 unterwegs. Der Pkw kam auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern, touchierte die Leitplanken, schleuderte quer über die Fahrbahn und kam im Grünstreifen zum Stehen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Zum selben Zeitpunkt prallte der Mercedes-Benz eines 30-Jährigen in die Leitplanke. Er war in Richtung Würzburg unterwegs gewesen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Die Leitplanken wurden in Höhe von 1000 Euro beschädigt.

Alle Beteiligten blieben nach Angaben der Beamten unverletzt.