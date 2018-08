Wertheim. (pol/rl) Einen 56-jährigen Kokainhändler aus dem Raum Wertheim nahm die Polizei am vorletzten April-Wochenende fest. Spezialeinsatzkräfte hatten das Auto des Verdächtigen bei Wertheim angehalten und den 56-Jährigen festgenommen. Bei seiner Durchsuchung auf dem Polizeirevier Wertheim stellte sich laut Polizeibericht heraus, dass er rund 100 Gramm mutmaßlichen Kokains dabei hatte. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fand die Polizei zudem eine geringe Menge Haschisch.

Nach Hinweisen auf weitere Kontaktpersonen, durchsuchte die Polizei eine weitere Wohnung und eine Gaststätte im Bereich Wertheim. In der Gaststätten hatte einer der anwesenden Gäste etwa 30 Gramm Haschisch in seiner Jacke. In der Wohnung fanden die Fahnder etwa 80 Gramm mutmaßliches Kokain und mehrere tausend Euro Bargeld, das vermutlich aus Rauschgiftgeschäften stammen. Die beiden tatverdächtige 56-jährige Männer sitzen nun in Justizvollzugsanstalten. Sie sollen schon länger mit Drogen in größerem Stil gehandelt haben.

Bereits Ende März nahm die Polizei mehrere Drogenhändler aus Wertheim fest, von denen zwei derzeit in Untersuchungshaft sitzen.