Weikersheim. (pol/mün) Ein 44 Jahre alter Mann wurde am Sonntag gegen 21 Uhr bei Weikersheim bei einer Wildschweinjagd erschossen. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft war er in einem Maisfeld eingesetzt, um das Schwarzwild ins Freie zu treiben. Getroffen wurde er vom Schuss eines 74-jährigen Jägers. Warum der Jäger ins Maisfeld schoss, das sollen jetzt die Untersuchungen des Kriminalkommissariats Tauberbischofsheim ergeben.

Da der 44-Jährige nicht sofort im Feld aufgefunden werden konnte, sollte ein Polizeihubschrauber in die Suche mit einbezogen werden. Der Mann, der wahrscheinlich sofort tot war, konnte jedoch noch vor dessen Eintreffen von anderen Personen gefunden werden. Eine Obduktion wurde anberaumt. Das Jagdgewehr, das als Tatwaffe in Betracht kommt, wurde beschlagnahmt. Am Mittwochvormittag wurde das Gebiet, in dem der 44-Jährige getötet wurde, von der Bereitschaftspolizei nach Spuren abgesucht.