Walldürn. (pol/rl) Von einem Passanten angesprochen und geschlagen wurde ein 17-Jähriger in der Seestraße am Mittwochabend. Der junge Mann war auf dem Nachhauseweg, als er gegen 21.35 Uhr von einem ihm unbekannten Mann gefragt wurde, ob er etwas kaufen wolle. Als der 17-Jährige ablehnte, schlug ihm der Täter unvermittelt mit der Faust in die Magengrube, sodass der junge Mann zu Boden ging. Der Täter flüchtete danach.

Der Angreifer soll etwa 22 bis 25 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß gewesen sein. Er trug schwarze Kleidung, inklusive einer schwarzen Mütze und sprach akzentfreies Deutsch.