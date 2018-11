Walldürn. (pol/rl) Zu einer Schlägerei kam es in einem Lokal in der Adolf-Kolping-Straße am Donnerstagabend. Gegen 21.30 Uhr führten ein 40-Jähriger und ein 26 Jahre alten Mann zunächst eine heftige Diskussion, die in einer Schlägerei endete. Zeitgleich suchte auch der 30-jährige Begleiter des 40-Jährigen Steit mit anderen Besuchern der Gaststätte. Als ein unbeteiligter 28-Jähriger die Auseinandersetzung beenden wollte, versetzte ihm der 30-Jährige einen Faustschlag.

Der 28-Jährige ging zu Boden und erlitt eine Gesichtsverletzung. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die beiden Schläger wurden angezeigt.