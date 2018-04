Walldürn. (pol/eka) Eine Motorsport-Veranstaltung auf dem Flugplatz Walldürn mit rund 400 Zuschauern und Teilnehmern musste am Samstagnachmittag auf Grund eines Starkregens evakuiert werden. Gegen 13.30 Uhr kam es über dem Flugplatzgelände zu einem starken Regenschauer, weshalb das Wasser auf dem Gelände, das in einer Senke liegt, im Laufe der Zeit stark anstieg. Der Veranstalter entschied sich nach Rücksprache mit dem Einsatzleiter der Hilfsorganisationen des Neckar-Odenwald-Kreises dazu, die Veranstaltung abzusagen und das Gelände zu evakuieren.

Hierzu wurden 11 Mannschafts-Transportwagen der umliegenden Feuerwehren, der Rettungsdienste und des DLRG eingesetzt, da das angrenzende Übernachtungsgelände teilweise nicht mehr passierbar war. Für die Besucher wurde in der Nibelungenhalle in

Walldürn eine Notunterkunft eingerichtet. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und das DLRG waren mit etwa 55 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an den Kraftfahrzeugen und Wohnmobilen kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Durch die Polizei wurde die B27 Mosbach - Tauberbischofsheim zwischen Walldürn / B47 und Höpfingen für 2 Stunden gesperrt, da die Fahrbahn ebenfalls überflutet war.