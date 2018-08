Walldürn. Bei einem Verkehrsunfall auf der B 47 bei Walldürn ist ein 28-Jähriger am Samstag lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war das Fahrzeug mit sechs Menschen in einer Kurve von der glatten Fahrbahn abgekommen, überschlug sich mehrmals und stürzte eine Böschung hinunter. Der 28-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die fünf anderen Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. (RNZ/lsw)