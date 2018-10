Walldürn. (pol) Der Fahrer eines Pkw der Marke BMW mit MOS-Kennzeichen war am Freitagabend gegen 22.30 Uhr auf der B 27 von Buchen in Richtung Walldürn unterwegs. Da ein nachfolgender Pkw-Lenker beobachtete, wie der BMW in Schlangenlinien fuhr und dabei mehrfach auf die Gegenfahrbahn gekommen war, informierte dieser die Polizei. Die Beamten konnten den BMW-Lenker im Stadtgebiet von Walldürn in alkoholisiertem Zustand antreffen und festnehmen. Auf Anordnung der zuständigen Amtsrichterin wurde beim ihm eine Blutprobe entnommen. Verkehrsteilnehmer, denen der BWM auf der B 27 bzw. im Stadtgebiet von Walldürn aufgefallen ist, oder die möglicherweise durch die Fahrweise in Mitleidenschaft gezogen wurden, sollten sich beim Polizeirevier Buchen, 06281/904-0, melden.