Walldürn. (pol/rl) Nach einem Hinweis, dass sich ein 22-Jähriger in einer hilflosen Lage befinden könnte, kontrollierte eine Polizeistreife am Montag kurz nach 16 Uhr die Wohnung. Bei der Überprüfung stellt sich zwar heraus, dass der 22-Jährige wohlauf war, allerdings roch es laut Polizei in den Räumen deutlich nach Cannabis. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten wenige Gramm Cannabis sowie einige szenetypische Utensilien sichergestellt werden. Ob der junge Mann mit Hilfe einer sogenannten "Indooranlage" auch Cannabispflanzen anbaute, steht noch nicht fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 22-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.