Walldürn. In das Lokals "Choice" in der Keimstraße ist ein Unbekannter in der Nacht auf Sonntag, 17. März, gewaltsam eingebrochen. In dem Lokal brach der Täter laut Polizei eine Kasse auf und stahl das darin befindliche Bargeld. Hinweise nimmt der Polizeiposten Walldürn, Telefon 06282 236, entgegen. (pol)