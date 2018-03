Walldürn. (pol/rl) Mehrere Streifen sowie ein Polizeihubschrauber fahndeten am Mittwochabend nach einem Einbrecher. Gegen 20.30 Uhr verschloss am Abend der letzte Mitarbeiter eines Autohauses in der Daimlerstraße die Türen und machte sich auf den Heimweg. Nur wenige Minuten später wurde der Alarm im Gebäude ausgelöst. Ein Zeuge bemerkte daraufhin, dass sich eine Person im Ausstellungsraum des Autohauses aufhielt und alarmierte die Polizei. Nachdem mehrere Streifen eintrafen, wurden die Räume durchsucht. Die Beamten fanden jedoch vor Ort niemanden, weshalb nun mit mehreren Streifenwagen sowie einem Polizeihubschrauber nach dem Einbrecher gefahndet wurde. Die verlief jedoch bisher erfolglos.

Gestohlen wurde laut Polizei nichts. Weiter Zeugen, die am Autohaus und in der Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 06281/904-0 melden.