Walldürn. (pol/mün) Der Diebstahl von mehreren Flaschen teuren Champagners wurde einem 41-Jährigen am Mittwoch in Walldürn zum Verhängnis. Nach dem Diebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Buchener Straße konnte die Polizei bei einer Fahndung den Mann auffinden. Er wollte zwar noch flüchten, doch das konnten die Beamten verhindern. Und dann stellte sich heraus, dass gegen ihn mehrere Haftbefehle wegen anderer Delikte vorliegen, heißt es im Polizeibericht. So war die Festnahme des 41-Jährigen für die Polizei nur noch eine Formsache.