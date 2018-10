Walldürn. Die Irrfahrt einer betrunkenen Autofahrerin in Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) ist am Wochenende an einer Hallenwand auf einem Flugfeld zu Ende gegangen. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich die 48-Jährige am Samstagabend «verirrt» und prallte gegen die Halle. «Gegenüber der Polizei gab sie an, sich verfahren zu haben», erläuterten die Ermittler am Sonntag. Der Grund dafür sei wahrscheinlich der festgestellte Atemalkohol-Wert von rund zwei Promille. (dpa-lsw)