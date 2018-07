Walldürn. (pol/rl) Dass seinem Ford Focus ein außergewöhnliches Muster zugefügt wurde, konnte der 56-jährige Fahrer eines Ford Focusam Montagnachmittag, 19. Mai, nicht mehr rechtzeitig verhindern.

Gegen 14.15 Uhr fuhr er laut Polizei auf der Buchener Straße stadtauswärts auf einen Bahnübergang zu, an dem sich gerade langsam die Halbschranke senkte. Wahrscheinlich unterschätzte der Fahrer, wie schnell sich die Schranke senkte, da er versuchte noch schnell unter der Schranke hindurchzufahren. Er war nicht schnell genug: Der Standfuß der Schranke setzte auf seiner Motorhaube auf und zog bei der Weiterfahrt eine markante Kratzspur von der Motorhaube, über die Windschutzscheibe bis hinauf auf das Autodach.

Die Schranke war per Handkurbel von einem 56-jährigen Schrankenwärter geschlossen worden. Auch dieser konnte, trotz sonnenklarer Sicht durch das Fenster seines Wartehäuschens, den Schrankenfall nicht mehr rechtzeitig bremsen. An der Bahnschranke entstand kein Sachschaden. Der Schaden am Wagen wird wohl mehrere tausend Euro betragen.