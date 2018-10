Walldürn. (pol/rl) Ein 17-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer fuhr am Freitag im Industriegebiet auf dem Heidingsfelder Weg in Richtung B 27. In einer scharfen Rechtskurve stürzte er mit seiner Aprilia, vermutlich infolge eines Fahrfehlers auf die Fahrbahn. Dann rutschte er über die Gegenfahrbahn, touchierte ein Kurvenleitschild und kam in einem Acker zum Liegen. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert und in die Uniklinik Würzburg eingeliefert werden musste. Der Sachschaden beträgt etwa 2500 Euro.