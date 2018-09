Waldhausen. (pol) Auf rund 8000 Euro beläuft sich der Schaden, der am Dienstag gegen 10 Uhr bei einem Verkehrsunfall entstand. Ein 21-jähriger VW-Fahrer befuhr die Landstraße in Fahrtrichtung Großeicholzheim. Am Ortsende kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Straßenlaterne und kam letztendlich in einem Vorgarten zum Stehen. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme führten die Beamten bei dem Fahrer einen Atemalkoholtest durch. Sie stellten eine Promille fest. Der Unfallverursacher musste den Führerschein abgeben.