Ravenstein. Schwere Verletzungen haben sich zwei Frauen bei einem Verkehrsunfall in Ravenstein am Mittwochnachmittag, 6. Juni, zugezogen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, geriet das Auto einer jungen Fahrerin bei überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve ins Schleudern und kam von der Landstraße ab. Das Fahrzeug habe sich mehrfach überschlagen und sei erst nach 70 Metern durch einen Holzstapel ausgebremst worden, hieß es weiter. Die Fahrerin und ihre Beifahrerin wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. (dpa/lsw)