Walldürn. Bislang unbekannte Täter gelangten vermutlich in der Nacht zum Mittwoch ins Walldürner Freibad. Dort warfen sie aus unerfindlichen Gründen mehrere Plastikstühle in das Kinderbecken, wobei ein Stuhl beschädigt wurde. Dem nicht genug, so zerschlugen die ungebetenen Gäste auch noch eine Bierflasche und verteilten die Scherben ebenfalls im Kinderbecken. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich unter Tel. 06282.92666-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.