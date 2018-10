Buchen-Waldhausen. (pol/ar) Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag, 30. Juni, bei Buchen-Waldhausen verletzten sich zwei Personen leicht. Der Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben nahezu 100.000 Euro. Gegen 17 Uhr fuhr ein 43-jähriger Passat-Fahrer auf der Bundesstraße B 27 von Heidersbach kommend in Richtung Buchen. Nach der Waldhausener Kreuzung geriet sein Auto leicht nach links auf die Gegenfahrbahn. Dabei streifte er einen entgegenkommenden Peugeot 306 und kollidierte dann mit dem Heck eines schwarzen BMW X 5. In der Folge kam der BMW von der Fahrbahn ab. Der Passat kam in einem Acker links neben der Fahrbahn erst nach rund 150 Metern zum Stillstand. Für die Bergung der Autos wurde die Straße kurz komplett gesperrt.