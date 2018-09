Tauberbischofsheim. Am Mittwoch, gegen 20.30 Uhr, wurde ein 28-jähriger Mann aus Tauberbischofsheim in der Tauberkreuzung Opfer einer schweren körperlichen Attacke. Offenbar wurde er von drei Tätern von hinten niedergeschlagen. Als er bereits am Boden lag, wurde er von einem der drei Täter mit Fußtritten gegen den Kopf misshandelt.

Geraubt wurde nach derzeitigem Stande nichts. Der Geschädigte erlitt Prellungen an Hinterkopf und Stirn, Platzwunden und einen ausgeschlagenen Zahn. Auffällig war, dass alle drei Täter Einkaufstüren der Firma Lidl oder Aldi dabei hatten.

Der Hauptschläger war ca. 170 Zentimeter groß, ca. 60 Kilogramm schwer, die Haare an den Seiten sehr kurz, mittig Irokesenschnitt, bekleidet mit grauer Jacke und Jeanshose. Die beiden Mittäter waren etwas größer, etwa 175 bis 180 Zentimeter groß, etwas fülligere Statur als der Haupttäter, einer war bekleidet mit dunkelblauem Pulli. Die Täter flüchteten in Richtung Radweg Impfingen und im Bereich des Holzsteges nach rechts in Richtung Firma Weihrauch.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der 09341/810 entgegen.