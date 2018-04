Walldürn. (pol/rl) Dass Weihrauch für Aufregung sorgen kann, mussten Sternsinger am Samstagnachmittag in einer Flüchtlingsunterkunft in Walldürn erfahren. Der ausströmende Weihrauch war so intensiv, dass die Brandmeldeanlage ausgelöst wurde.

Zum Glück war der Hausmeister schnell zur Stelle und ein Einsatz der Feuerwehr konnte noch rechtzeitig verhindert werden. So stand dem anschließenden Segen der Sternsinger nichts mehr im Wege.